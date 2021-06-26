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Как прошел праздник выпускников «Алые Паруса» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости и на Стрелке Васильевского острова прошел праздник российских выпускников «Алые Паруса».

Мероприятие началось с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжилось шоу-концертом, в рамках которого выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская, Антон Лаврентьев и Светлана Лобода.

Также организаторы показали выпускникам реконструкцию Ледового побоища. А завершился праздник салютом и проходом брига «Россия» под алыми парусами по Неве.

Как прошли «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года
Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года
Выпускники на Невском проспекте перед началом концерта на Дворцовой площади в рамках праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники на Невском проспекте перед началом концерта на Дворцовой площади в рамках праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Артисты во время во время праздника выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года Артисты во время во время праздника выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года
Праздник выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года Праздник выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года
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Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса», 26 июня 2021 года
Салют во время праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года
Выпускники на Невском проспекте перед началом концерта на Дворцовой площади в рамках праздника «Алые паруса», 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса», 25 июня 2021 года
Артисты во время во время праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса», 25 июня 2021 года
Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса», 26 июня 2021 года
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса», 25 июня 2021 года
Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Салют во время праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года
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