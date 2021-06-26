Как прошел праздник выпускников «Алые Паруса» в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости и на Стрелке Васильевского острова прошел праздник российских выпускников «Алые Паруса».
Мероприятие началось с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжилось шоу-концертом, в рамках которого выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская, Антон Лаврентьев и Светлана Лобода.
Также организаторы показали выпускникам реконструкцию Ледового побоища. А завершился праздник салютом и проходом брига «Россия» под алыми парусами по Неве.
Как прошли «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге — в фотогалерее «Газеты.Ru».
- В Германии предостерегли от отключения России от SWIFT
- Российские корабли проведут учения вблизи британского авианосца
- В Бундестаге назвали «безумной» идею о компенсациях Киеву за СП — 2
- Китай угрожал Украине лишить ее вакцины
- МВД: мигранты будут подписывать «соглашение о лояльности»
- В Японии надеются вернуть Курилы после инцидента с эсминцем Defender
- В США внесли новые предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
- В Москве в субботу ожидается до +35°С
- Миллиарды для Ярославля: «Такеда» инвестирует в инновационную фармацевтику
- Против монополии: государственные цифровые сервисы в экономике
- Российские космические стартапы: быть или не быть
- Арбузы, джаз, вино: чем удивит Ставрополье летом и осенью
- Ночевка в гипермаркете: как ритейл изобретает новые способы завлечь посетителей в магазины