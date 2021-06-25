Франция приостановила в Москве прием заявок на продление шенгенских виз

Визовые центры Франции в Москве временно прекратили прием заявок на продление шенгенских виз, который был открыт 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское посольство в России.

В диппредставительстве заявили, что в центрах VFS Global, которые занимаются обработкой заявок на получение виз во Францию, приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от 3 до 5 лет, выданных Францией и истекших во время пандемии.

Как отметили в посольстве, такая мера была введена в результате включения России в список стран красной зоны, согласно классификации стран для въезда во Францию, утвержденной постановлением Минздрава республики от 23 июня.

Власти Франции внесли Россию в такой список из-за высокого распространения коронавируса: прибывающие в страну россияне должны проходить обязательный карантин. Всего в перечень попала 21 страна.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о новых правилах получения шенгенской визы.