Власти Москвы уточнили, кто должен работать удаленно

Беременные, люди с диабетом, имеющие болезни системы кровообращения и онкобольные входят в категорию работников, кто может работать удаленно. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых работодатель, осуществляющий деятельность на территории города Москвы, обязан перевести работников на дистанционный режим работы... Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2) ... болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)», — говорится в сообщении.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.

Ранее власти Москвы рассказали, как будут проверять QR-коды в ресторанах.