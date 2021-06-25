Бизнес и профсоюзы предложили ввести обязательную вакцинацию всех взрослых

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству РФ с призывом ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения за исключением тех, кто переболел или имеет противопоказания. Об этом говорится в совместном заявлении объединений, размещенном на официальном сайте ФНПР.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом к правительству Российской Федерации принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», — говорится в документе.

Объединения считают, что новые случаи заражения коронавирусом достигают «беспрецедентного» уровня с начала пандемии и требуют срочных мер от правительства, работодателей и работников. Они отметили, что уровень вакцинации населения в стране – один из самых низких среди развитых стран.

«В России пандемия COVID-19 нанесла и продолжает наносить значительный урон экономике и, соответственно, благополучию работников и оказывать негативное влияние на занятость населения», — говорится в обращении.

По всей России за последние сутки было выявлено 20 393 случая коронавируса. При этом 15,3% из заразившихся не имели симптомов. Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых сфер ввели более десятка регионов.