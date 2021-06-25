Вакцина «КовиВак» снова появилась в московских поликлиниках

В Москве вновь доступна запись на вакцинацию препаратом «КовиВак», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Получить прививку можно в пяти центрах по предварительной записи.

22 июня запись на вакцинацию «КовиВаком» была приостановлена в связи с дефицитом препарата. Вакцина была разработана в московском Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук в 2020 году (сотрудники, принимавшие участие в разработке, впоследствии были награждены почетными грамотами президента Владимира Путина), тогда же начались доклинические и клинические испытания, а официально зарегистрировали вакцину в феврале. В гражданский оборот препарат поступил в начале июня этого года.

Ранее в столице была введена обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг, транспорта и некоторых других.

Москва четвертый день подряд фиксирует рекорд по смертности от коронавируса: за сутки скончались 98 человек. За день до этого было зафиксировано 92 смерти, 23 июня — 88 смертей, 22 июня — 86 смертей. За прошедшие 24 часа в столице также выявили 7 916 случаев. Всего в Москве заразились 1 323 757 человек, из которых 21 876 умерли.