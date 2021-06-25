В Москве продлили запрет на ночную работу ресторанов, клубов и баров

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время. Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

«Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке», — говорится в документе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что горожане смогут получить цифровой сертификат (QR-код) для посещения заведений с 25 июня.

До этого мэр Москвы подписал указ, устанавливающий, что с 28 июня посещать заведения общепита в столице смогут только те горожане, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также соответствующие заведения можно посетить при наличии ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней. Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.