Нехватка первого компонента вакцины от COVID-19 зафиксирована в Новосибирской области

Из-за нехватки первого компонента вакцины от коронавируса Новосибирская область получит еще 45 тыс. доз препарата. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящее время остаток второго компонента — более 110 тысяч ампул. Очередная федеральная поставка вакцины — 45 тыс. доз — ожидается в ночь с 25 на 26 июня», — говорится в сообщении.

Уже 27 июня препарат поступит в пункты вакцинации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нескольких регионах возникает дефицит вакцин из-за роста желающих сделать прививку от коронавируса.

При этом он уточнил, что дефицит будет компенсирован в ближайшие дни.

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом приостановили также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса. На некоторых мобильных пунктах в столице региона ограничено количество людей, которым могут поставить первую прививку. Отмечается, что регион ожидает поставку в 15 тыс. доз, а глава Минздрава России Михаил Мурашко распорядился отправить в Хабаровский край еще 50 тыс. доз препарата.