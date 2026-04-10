Коростелев рассказал, ждут ли россиян на международных соревнованиях в следующем сезоне

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что возвращение российских лыжников на международную арену уже началось. Его слова передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«Из диалогов с FIS понял, что нас ждут в следующем сезоне. Не могу заранее сказать, как все сложится. Просто надеюсь, что нас станет больше. А может, и нейтральный статус во что-то большее перерастет», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

