В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о ядерном оружии

Депутат Журова: СССР бы не допустил, чтобы у Украины было ядерное оружие

СССР бы точно не допустил, чтобы Украина имела ядерное оружие. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву не следовало отказываться от ядерного оружия.

«Все равно бы СССР этого точно не допустил. И никакая Украина не смогла бы это продвинуть. Никто бы не позволил. Та же Америка в том моменте вряд ли бы это позволила, НАТО и все остальные тоже бы не позволили», — сказала Журова.

10 апреля Зеленский заявил, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. Он подчеркнул, что передача ядерного оружия Москве было ошибкой.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны Российской Федерации, США и Великобритании.

Ранее в Совфеде предупредили об опасности идеи передачи Украине ядерного оружия.