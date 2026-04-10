Отец Илона Маска объяснил, почему Запад вводит санкции против России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск назвал введенные против России санкции «абсолютной чепухой». Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха», — сказал он.

По его словам, Запад вводит антироссийские санкции и говорит плохо о России из зависти.

«Потому что западным странам есть, чему здесь позавидовать», — отметил Эррол.

Он назвал Россию восхитительной страной с прекрасными людьми, а Москву — лучшим городом на планете.

10 апреля Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером.

До этого Эррол подчеркнул, что в конфликте на Украине поддерживает Россию. По его словам, он общался с украинцами и в итоге пришел к выводу, что они сами не понимают, что происходит в стране. Он отметил, что республикой фактически управляют 50 семей, а обычные граждане не могут влиять на будущее страны.

В сентябре прошлого года газета The New York Times писала, что основатель Space X и Tesla Илон Маск уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Отмечалось, что миллиардер прекратил общение с Эрролом из-за многочисленных обвинений против 79-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над детьми.

Ранее отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив.

 
Теперь вы знаете
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
