Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск назвал введенные против России санкции «абсолютной чепухой». Его слова приводит РИА Новости.
«Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха», — сказал он.
По его словам, Запад вводит антироссийские санкции и говорит плохо о России из зависти.
«Потому что западным странам есть, чему здесь позавидовать», — отметил Эррол.
Он назвал Россию восхитительной страной с прекрасными людьми, а Москву — лучшим городом на планете.
10 апреля Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером.
До этого Эррол подчеркнул, что в конфликте на Украине поддерживает Россию. По его словам, он общался с украинцами и в итоге пришел к выводу, что они сами не понимают, что происходит в стране. Он отметил, что республикой фактически управляют 50 семей, а обычные граждане не могут влиять на будущее страны.
В сентябре прошлого года газета The New York Times писала, что основатель Space X и Tesla Илон Маск уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Отмечалось, что миллиардер прекратил общение с Эрролом из-за многочисленных обвинений против 79-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над детьми.
Ранее отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив.