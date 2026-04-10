Тренера РПЛ призвали дисквалифицировать на десять матчей

Экс-футболист Бубунов: я бы дисквалифицировал Евсеева на десять матчей

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу», что дисквалифицировал бы главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на десять матчей за ненормативную лексику во время интервью.

«Если бы я был руководителем РФС, я бы дал ему 10 игр дисквалификации и 1 млн рублей штрафа. Нормальные тренеры такого никогда не сделают, и это ничем не грозит. А вот таким как Евсеев, Талалаев и другим это будет урок», — сказал Бубнов.

Во флеш‑интервью после матча 23‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» (2:2) специалист за 37 секунд 12 раз выругался матом, обсуждая использование VAR в моменте с первым голом соперника.

50-летний тренер возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Ранее по ходу карьеры Евсеев работал в «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле», «Ленинградце» и других российских клубах.

Ранее Евсеева оштрафовали на 100 тысяч рублей за брань на интервью.