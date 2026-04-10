Стармер заявил, что он «сыт по горло» от последствий политики Трампа

Стармер: я устал от того, что из-за Трампа Европа откололась от США
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он «сыт по горло» экономической нестабильностью, с которой сталкиваются жители Великобритании из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу ITV.

«Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране видят, как их счета за электроэнергию растут и падают, счета предприятий за электроэнергию растут и падают из-за действий [президента России Владимира] Путина или Трампа по всему миру», — сказал он

Стармер акцентировал внимание на необходимости укрепления энергетической независимости и стабильности страны. По его мнению, граждане Великобритании не должны быть заложниками «международного рынка» и не должны расплачиваться за конфликты, в которых страна не участвует напрямую.

Премьер считает, что иранский конфликт должен стать уроком для Британии и призвал к деэскалации и дипломатии, особенно в вопросе Ормузского пролива.

Также он выступил в поддержку НАТО и отметил, что война в Иране ухудшила отношения между Великобританией и США, а также привела к дистанцированию европейских лидеров от Трампа.

Ранее Трамп заявил о своем разочаровании в Стармере.

 
