Отец Илона Маска: Ротенберг мог бы работать тренером в самой сильной команде НХЛ

Отец Илона Маска заявил, что Ротенберг мог бы работать тренером в НХЛ

Эррол Маск, отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, заявил, что Роман Ротенберг, передает Sport24.

«Ротенберг — очень приятный человек. Думаю, он мог бы работать тренером даже в самой сильной команде НХЛ», — сказал Эррол Маск.

Ротенберг возглавляет «Россию 25» с 2023 года. За это время команда три раза стала победителем Кубка Первого канала. С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Сборная России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских и белорусских хоккеистов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

