СМИ: Роскомнадзор утвердил список легальных VPN для компаний и банков

Роскомнадзор (РКН) создает перечень VPN-сервисов и Proxy-серверов, разрешенных для использования банками, государственными учреждениями и крупными компаниями, которым необходимо подключаться к иностранным серверам. Об этом сообщил «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник. близкий к российскому правительству.

Создание подобных «белых списков» призвано минимизировать количество ошибочных блокировок со стороны систем фильтрации трафика, отмечается в публикации.

Собеседник газеты рассказал, что сейчас в перечне, в который бизнес вносит свои VPN, около 75 тыс. IP-адресов. По его словам, компании передают регулятору данные через личный кабинет РКН на исключение из фильтрации на ТСПУ (ТСПУ — Технические средства противодействия угрозам), а ведомство направляет владельцам корпоративных VPN уведомления о блокировке новых сервисов и протоколов.

«Главные требования к «белым» VPN — это ограничение доступа к запрещенным ресурсам и взаимодействие с Роскомнадзором», — отметил источник.

Telegram-канал Mash сообщает, что на данный момент VPN «легализовали» для 16 IT-компаний, чье оборудование прошло проверку Федеральной службы безопасности.

Ранее россиян предупредили о рисках использования VPN-сервисов.

 
