Москалькова заявила о готовности Украины вернуть часть жителей Курской области

Москалькова: Украина готова вернуть пятерых из семи удерживаемых курян
Украина подтвердила готовность вернуть в Россию пятерых из семи удерживаемых в Сумской области курян. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Вчера у меня состоялся разговор с Дмитрием Лубинцом, уполномоченным по правам человека Верховной рады. Он с компетентными органами Украины провел соответствующие консультации и подтверждает [передачу] не всех семи, а на вчерашний день пяти человек», — сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что переговоры по этому вопросу продолжаются, поэтому возможен более благоприятный исход.

«Надеемся, что у нас будет более благоприятная информация в отношении всех курян», — отметила Москалькова.

Омбудсмен указала, что возвращение мирных граждан на родину является обязательным условием Женевской конвенции, гражданские лица не могут удерживаться на территории другой страны.

9 апреля Москалькова сообщила, что семь жителей Курской области, которых вывезли ВСУ в ходе оккупации региона, остаются в Сумской области Украины.

Ранее Москалькова назвала решение Путина о перемирии шагом милосердия.

 
