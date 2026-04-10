Эксперт назвал причины гибели туристов на Камчатке

Инструктор Ефанов: возраст и переоценка сил привели туристов на Камчатке к гибели

Переоценка собственных возможностей стала причиной гибели туристов в горах Камчатки. Об этом в эфире Радио Sputnik заявил инструктор учебного центра «Территория безопасности» Дмитрий Ефанов.

«В качестве главной причины произошедшего — это переоценка собственных возможностей, собственных сил и недооценка окружающей ситуации», — подчеркнул он.

Специалист подтвердил, что внутри группы произошел конфликт, в результате чего она разделилась: двое остались, остальные семеро ушли. Между тем в горах действует строгий закон «Вместе ушли, вместе пришли», группе нельзя делиться, это грубейшее нарушение, отметил Ефанов.

Против туристов также мог сыграть их возраст. Как заявил специалист, «у молодых <...> оценка опасности понижена» и они часто принимают поспешные решения.

Кроме того, туристам, которые идут в горы, нужно было учесть, что весна там — особенно опасное время, так как погода в марте в горах меняется моментально, добавил инструктор.

28 марта в поход по территории Налычевского природного парка отправилась группа из девяти человек, позднее они разделились. Двоих туристов из группы, выбравших более короткий маршрут, нашли, они живы. Остальных семерых обнаружили несколько дней спустя, в живых из них остались пять человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

