Японского чиновника арестовали за взятку в обмен на сокращение числа обезьян в парке

StreetVJ/Shutterstock/FOTODOM

В Японии члена совета города Йонаго Киёси Инату арестовали по подозрению в получении взятки за лоббирование сокращения популяции обезьян в одном из городских парков, пишет Sora News.

По данным полиции, летом 2024 года чиновник получил $6500 от представителя компании, отвечающей за обслуживание общественного парка.

Следствие считает, что деньги были переданы в обмен на продвижение инициативы по уменьшению числа обезьян в парке, содержание которых обходилось слишком дорого управляющей компании.

После предполагаемой передачи взятки Инату как минимум дважды поднимал этот вопрос на заседаниях городского совета. Он публично заявил, что обезьян в парке «слишком много», а в марте 2025 года призвал рассмотреть возможность закрытия их вольера.

За это время численность животных в парке сократилась примерно с 50 до 37 особей.

