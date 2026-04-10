Минздрав прокомментировал отравление ребенка-инвалида лечебной смесью на Урале

В минздраве Свердловской области заявили, что информация об отравлении детей лечащей смесью является фейком. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале.

Опровержение было опубликовано после того, как в СМИ появилась информация об отравлении 40 детей с паллиативным статусом, один мальчик якобы не выжил. Это произошло в период с нового года. При этом все дети получали одну смесь.

«Информация об отравлении 40 детей в медицинских организациях отсутствует», – рассказали в Минздраве.

Там добавили, что один мальчик действительно не выжил, но соответствующее питание он не получал уже давно.

Также местная детская больница отправила образцы смеси в лабораторию. Выяснилось, что некоторых микроэлементов в продукте больше, чем указано на коробке.

Сейчас идет расследование. Минздрав принял решение о приостановке выдачи этой смеси и переходе на питание другого производителя.

