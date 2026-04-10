Американский военный самолет подал сигнал бедствия над Средиземным морем

Самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия над Средиземным морем в районе острова Крит. Об этом пишет РИА Новости после изучения полетных данных.

По информации агентства, около 13:56 мск воздушное судно передало код 7700, который используется для оповещения об аварийной ситуации на борту.

Примерно в 14.06 мск самолет находился в 2 278 метрах над уровнем моря и двигался со скоростью 519 км/ч, однако достаточно быстро терял высоту.

Boeing KC-135R Stratotanker разработан в 1950-х годах и предназначен для дозаправки топливом в воздухе самолетов тактической и стратегической авиации. Несмотря на 60-летний возраст, это четырехдвигательное судно остается основным заправщиком США. На 2025 год у США в эксплуатации оставалось более 390 таких машин.

9 апреля американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton подал сигнал бедствия во время полета над Ормузским проливом. При этом дрон продолжил полет, однако вскоре у него начали наблюдаться сбои в работе транспондера. Позже, севернее Бахрейна Triton за несколько минут резко снизился с 16 км до 3 км. При этом произошло отключение транспондера БПЛА.

Ранее американский бомбардировщик B-52 подал сигнал бедствия над Великобританией.