Умер ректор Московского международного университета Альгирдас Манюшис

На 76-м году жизни ушел из жизни ректор Московского международного университета (ММУ), доктор экономических наук и профессор Альгирдас Юозович Манюшис, удостоенный звания заслуженного работника высшей школы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Это невосполнимая потеря для всего нашего университетского сообщества. С 2019 по 2026 год Альгирдас Юозович руководил ММУ, вкладывая душу в развитие вуза, поддержку студентов и научной школы. Его вклад в отечественную экономическую науку и систему высшего образования останется в нашей памяти навсегда», — говорится в сообщении университета.

Альгирдас Манюшис родился 20 июля 1950 года. Он возглавил Московский международный университет в марте 2019 года и за время своего руководства активно работал над созданием новых программ бакалавриата и магистратуры, а также курировал различные исследовательские и образовательные инициативы.

В 2011 году указом президента РФ ему было присвоено почетное звание заслуженного работника высшей школы России.

