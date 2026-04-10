Мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку прямо на сидении в поезде

В Великобритании мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку на сидении в поезде
В Великобритании 50-летний мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку на сидении поезда. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел 16 июня прошлого года в поезде, следовавшем из Саутенда в Лондон. Мужчина сел напротив девочки и попытался заговорить с ней через приложение-переводчик. После этого она пересела на другое место, но злоумышленник последовал за ней, заблокировал выход и изнасиловал ее. Надругательства над ребенком продолжалось до прибытия поезда на станцию Фенчерч-стрит — там девочке удалось сбежать. Она села на другой поезд и рассказала о случившемся пассажирам, которые вызвали полицию.

Детективы просмотрели многочасовые записи камер наблюдения и отследили передвижения насильника. Его заметили в Пекхэме и задержали. При обыске в доме нашли одежду, в которой он был во время нападения. В суде преступника признали виновным по двум пунктам обвинения в насильственном половом акте, трем пунктам обвинения в сексуальном насилии и попытке изнасилования. Ему вынесут приговор 17 июня.

Ранее семеро мужчин надругались над школьницей в кафе.

 
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
