Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных организаций

Global Look Press

Стэнфордский университет, официально именуемый Американским Университетом им. Леланда Стэнфорда-младшего, теперь входит в список иностранных и международных организаций, чья деятельность на территории Российской Федерации признана нежелательной. Запись об этом появилась в реестре Минюста.

«Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет им. Леланда Стэнфорда — младшего», «Стэнфордский университет»), США», — говорится в соответствующем перечне на сайте российского ведомства.

Наряду со Стэнфордским университетом, в список нежелательных организаций вошли также американская структура «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».

До этого Калифорнийский университет в Беркли внесли в перечень нежелательных организаций.

Ранее в России признали нежелательной деятельность еще двух вузов из США.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!