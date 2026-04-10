Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Татарстане семья лишилась гражданства РФ из-за мошенничества с выплатами бойцам СВО

Shutterstock

В отношении уроженцев другого государства возбудили уголовное дело после махинаций с выплатами участникам СВО в Татарстане. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, отца и двоих сыновей, получивших гражданство РФ в 2009 и 2015-м годах, уже осудили. Изначально они заставляли бездомных работать на своих фермах без оплаты, но позже придумали более «прибыльную» систему.

Мужчины якобы женили бомжей на своих знакомых и отправляли на СВО. После этого они снимали выплаты со счетов пострадавших, в том числе и если человек не возвращался с фронта. Всего таким образом они «заработали» 35 миллионов рублей.

«Сейчас все участники схемы задержаны, на днях их лишили гражданства РФ», – сообщается в публикации.

Также правоохранители обратили внимание на заместителя главы района, в котором орудовали фигуранты. Он якобы помогал им в схеме. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Ранее петербурженку арестовали за то, что она заставила бомжей пойти на СВО и забрала выплаты.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!