Россиянам порекомендовали страховаться от COVID-19 при выезде за границу

В Ростуризме рекомендуют туристам, планирующим посещение третьих стран, в обязательном порядке страховаться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

«Летом многие наши граждане традиционно едут на море, в том числе в другие страны, где при текущих ограничениях действуют свои правила госпитализации и лечения от коронавируса. Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

На сегодняшний день в агентстве проводят систематическую информационно-разъяснительную работу с бизнесом и путешественниками на предмет соблюдения всех необходимых мер предосторожности при путешествиях по России и в другие страны.

«Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что выезд в отпуск за границу — личный риск и ответственность каждого туриста