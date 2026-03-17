Иномарки с россиянами разбились в жестком ДТП

В Свердловской области люди не выжили в лобовой аварии
В Свердловской области столкнулись Mitsubishi и Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«На трассе возле Асбеста вечером произошло жесткое ДТП. <...> Из-за этого на участке ограничили проезд автомобилей. Как рассказали в ГИБДД, на третьем километре дороги «Новоокунево-Рефтинский» произошло лобовое ДТП с двумя иномарками», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии водитель и пассажир Mitsubishi, а также пассажир Infiniti получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель Infiniti, прибывшие медики госпитализировали автомобилиста. На время разбирательств на месте ДТП было организовано реверсивное движение.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Оренбурге BMW с людьми разбилась в серьезной аварии. Уличная камера запечатлела инцидент. По предварительным данным, в результате произошедшего 20-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение транспорта.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

