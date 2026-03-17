Стало известно, когда в регионах РФ начнется пик половодья

Гидролог Болгов: пик половодья начнется через неделю и схлынет к концу апреля
Максимальный уровень воды и пик половодья в регионах России ожидается через одну-две недели. В то же время, если сегодняшняя благоприятная погода сохранится, то к концу апреля ситуация может уже стабилизироваться, рассказал НСН главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

По его словам, в целом, для большинства территорий этой весной предварительный прогноз по половодью – в пределах нормы. Превышение нормы ожидается для Оки, Каширского района Тамбовской области, Центрального региона

«В бассейне Оки ожидается до пяти метров выше над нормальным уровнем половодья. Это довольно много. На Дону, к сожалению, будет низкий подъем, что плохо. Там нам воды больше надо», — предупредил Болгов.

Если теплая солнечная погода сохранится, то в перспективе ближайших двух-трех недель таяние снега завершится. Максимальный уровень воды в реках при таком раскладе ожидается через одну-две недели, а к концу апреля половодье закончится.

«Однако все зависит от погоды в ближайший месяц, а мы можем предсказывать максимум на неделю», — заключил гидролог.

Напомним, по данным Росгидромета, минимум в 16 регионах России уровень весеннего половодья будет выше нормы, еще в 20 есть вероятность превышения нормы. Если будет период с очень высокой температурой и дождями, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, то половодье может принять экстремальный характер. В случае, если вернутся холода, тогда оно растянется во времени. Он добавил, что предпосылки «высокой воды» есть в Центральной России и Поволжье.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли опасаться половодья этой весной.

 
