После пропажи экс-спецназовца, повторившего судьбу Усольцевых, возбудили уголовное дело

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакассия возбудил уголовное дело по факту исчезновения бывшего 55-летнего спецназовца Виктора Потаенкова в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Следствие установило, что мужчина приехал к восточному входу в национальный парк на своем автомобилей 9 марта. Потаенков направился к горе «Ермак», после чего перестал выходить на связь. Позже с заявлением о пропаже мужчины в полицию обратился его знакомый.

Сейчас мужчину ищут полицейские, спасатели, волонтеры и добровольцы.

«Для обследования труднодоступной местности применяются беспилотные летательные аппараты. Следователем проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено», — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел с семьей Усольцевых. В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее на Валааме в лесу обнаружили тело пропавшей паломницы.