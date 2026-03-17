Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

После пропажи экс-спецназовца, повторившего судьбу Усольцевых, возбудили уголовное дело

Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакассия возбудил уголовное дело по факту исчезновения бывшего 55-летнего спецназовца Виктора Потаенкова в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Следствие установило, что мужчина приехал к восточному входу в национальный парк на своем автомобилей 9 марта. Потаенков направился к горе «Ермак», после чего перестал выходить на связь. Позже с заявлением о пропаже мужчины в полицию обратился его знакомый.

Сейчас мужчину ищут полицейские, спасатели, волонтеры и добровольцы.

«Для обследования труднодоступной местности применяются беспилотные летательные аппараты. Следователем проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено», — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел с семьей Усольцевых. В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее на Валааме в лесу обнаружили тело пропавшей паломницы.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
