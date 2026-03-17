МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за аварии на украинской ГЭС

МИД Молдавии вызвал посла РФ Олега Озерова на фоне аварии на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, обвинив в ней российскую сторону. Дипломату намерены вручить ноту протеста, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к разливу нефти в реку Днестр, создав серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что река Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% населения Кишинева.

До этого молдавский кабмин сообщил, что в стране введен режим экологической тревоги из-за разлива топлива в районе Днестровской ГЭС на Украине.

По информации властей, волна загрязнения продвигается вниз по течению Днестра, а в районе села Наславча и города Сороки зафиксировано превышение допустимых значений концентрации нефтепродуктов и ароматических углеводородов в воде. Принято решение разместить дополнительные плотины на Дубоссарском водохранилище, чтобы не допустить прохождения нефтепродуктов.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили о поступлении нефти с Украины по Днестру. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Ранее Санду объявила экологическую тревогу в Молдавии из-за разлива нефти в Днестре.