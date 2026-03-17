В ЦАХАЛ сообщили о значительных успехах в Иране

Генштаб ЦАХАЛ: ночью были достигнуты значительные успехи в Иране
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир сообщил о значительных успехах в Иране, способных повлиять на оперативные результаты и цели страны. Его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Начальник Генерального штаба во вторник провел совещание, в ходе которого дал указание продолжать использовать оперативные возможности в рамках общей операции против Ирана и связанных с ним сил.

«Армия обороны Израиля продолжает решительно действовать против многочисленных целей в Иране. Наряду с продолжающимся ослаблением военного и промышленного потенциала [иранского] режима, мы наносим удары по подразделениям Корпуса стражей исламской революции и репрессивному аппарату режима. За прошедшую ночь были достигнуты значительные превентивные успехи, которые могут повлиять на ход операции и выполнение задач Армии обороны Израиля», — рассказал он.

Этому предшествовали дополнительные важные превентивные действия, предпринятые в последние дни в Иране против внешних элементов, подчеркнул Замир.

Он добавил, что операция против «Хезболлы» и нейтрализация угроз для северных населенных пунктов Израиля по-прежнему являются одним из основных направлений деятельности армии.

Накануне Иран провел масштабную серию ударов по правительственным объектам в Иране.

Ранее в Израиле заявили об уничтожении самолета верховного лидера Ирана.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
