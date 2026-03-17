Стало известно, снимет ли Трамп все санкции против России

Экономист Зубец: из-за Ирана Трамп может снять все энергетические санкции с РФ
Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится и приведет к ужесточению ракетных обстрелов стран региона, президент США Дональд Трамп может снять все энергетические санкции с России для стабилизации мировых рынков. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

«Единственный вариант, при котором Трамп может пойти на полное снятие санкций с России, он существует. Он состоит в том, что война на Ближнем Востоке продолжится, и в результате этой войны нефтедобывающие мощности [стран] Персидского залива сильно пострадают», — подчеркнул он.

По словам Зубца, не исключен вариант развития событий на Ближнем Востоке, при котором большая часть нефтеперерабатывающих заводов региона будет сожжена из-за боевых действий.

«У Трампа просто не будет другого выхода, кроме полного снятия, глубокого и постоянного снятия санкций с России», — сказал специалист.

Зубец при этом обратил внимание, что речь идет о полном снятии санкций с России именно в нефтяной и газовой сферах, в то время как остальные рестрикции останутся в действии.

17 марта издание Bloomberg написало о том, что санкции США против российской нефти могут смягчаться и дальше, если проход танкеров через Ормузский пролив не возобновится в полном объеме.

Ранее Дмитриев спрогнозировал повышение цен на нефть.

 
