Гинцбург рассказал об испытаниях «Спутника V» на детях

В исследовании российский вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

По его словам, для каждого возраста будут подобраны различные концентрации препарата, других отличий от испытаний на взрослых не будет.

«Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся», – заявил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что клинические исследования «Спутника V» среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 131 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».