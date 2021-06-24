В Роструде рассказали о законности отстранения от работы из-за отказа привиться

В Роструде рассказали, что отстранение граждан от работы в связи с отказом привиться от коронавируса может быть законным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Согласно информации ведомства, Трудовой кодекс предусматривает отстранение работника от выполнения рабочих обязанностей в том случае, если он нарушил не только кодекс или федеральные законы, но и другие нормативные правовые акты.

«Один из таких случаев — нарушение положений федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работы, связанной с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», — говорится в комментариях Роструда

Кроме того, отмечается, что в случае угрозы распространения опасных инфекционных заболеваний санитарные власти могут выносить решения о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудников, отказавшихся от прививки от коронавируса в Москве, обязаны будут отстранить от работы. При этом в период отстранения от работы зарплата работнику начисляться не будет.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции все еще остается добровольной. Однако если москвич, работающий в сфере услуг, принял решение не делать прививку, ему необходимо сменить работу.