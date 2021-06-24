Сотрудники ДПС нашли два тела в багажнике при проверке машины в Тульской области

Житель поселка Ленинский в Тульской области был задержан после того, как сотрудники ДПС остановили его машину и обнаружили в ней тела двух мужчин. Об этом сообщает СК РФ по Тульской области.

Следователи полагают, что убийство произошло около 23 часов 23 июня в деревне Беликово Ленинского района в помещении заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось подозреваемым в предпринимательских целях как склад.

«Мужчина нанес несколько ударов деревянным бруском по голове двум мужчинам 38 и 60 лет, проникшим в помещение с целью хищения. После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений», — говорится в сообщении.

После этого, считают следователи, мужчина попытался скрыть улики. Он завернул тела убитых в одеяло, погрузил в машину и отправился в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС. В настоящее время ведется расследование этого дела.