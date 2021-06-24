В Москве в четверг ожидается до +36°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 24 июня, будет до +36°С. В столице будет небольшая облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +34...+36°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +20...+22°С. Ожидается южный ветер 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 752 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.