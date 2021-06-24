Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей

Правительство России обсудит 24 июня выделение средств для выплат ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также женщинам, которые встали на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ПФР сообщили, что прием заявлений на пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, а также неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет начнется с 1 июля. В ведомстве напомнили, что размер обеих выплат будет определяться в соответствии с прожиточным минимумом каждого региона.

Выплаты неполным семьям подразумевают 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности речь идет о 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Решение о назначении пособия принимается на основе комплексной оценки нуждаемости. Важным условием является размер дохода семьи, который не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

В мае Минтруд разъяснил правила назначения новых пособий для малообеспеченных семей.