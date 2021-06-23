Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве в ближайшее время будет сложной

Ситуация с коронавирусом в российской столице в ближайшее время будет сложной. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», — сообщил мэр.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Москва входит в список регионов, где превышен среднероссийский уровень заболеваемости коронавирусом. Здесь выявлено более 47% новых случаев, затем следуют Подмосковье и Петербург.

Мэр Москвы признал, что город находится на пике заболеваемости. Однако при этом за прошедший день число записавшихся на прививку от коронавируса выросло почти в 10 раз и составило порядка 60 тыс., хотя недавно было около 6 тыс. записей в день.

Днем ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в столице.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.