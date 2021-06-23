Медик рассказал, насколько заразен новый штамм коронавируса

Новым «Дельта плюс» штаммом коронавируса можно заразиться, даже если пройти недалеко от человека с этим вариантом COVID-19 без маски. Об этом сообщает India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию.

«Новый вариант коронавируса «Дельта плюс» чрезвычайно заразный, и если пройти без маски рядом с пациентом, который является носителем этого варианта COVID-19, инфекция может распространиться», — говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время проводятся исследования, насколько эффективны против него вакцины.

Ученые со всего мира заявляют об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что индийский штамм коронавируса наиболее опасен из-за «быстрой консолидации» поражения легких.

Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма», так называемая «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».