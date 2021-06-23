На Кубани ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников туристической и ряда других отраслей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Так, прививка станет обязательной для трудящихся в образовательных и транспортных организациях, в сферах общественного питания, торговли, туризма, бытового обслуживания.

Уточняется, что до 23 августа должны быть привиты не менее 60% от общего числа всех сотрудников указанных отраслей.

В ведомстве также сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в регионе с начала июня на 23,5%.

Всего в Краснодарском крае коронавирус выявили у 50 683 человек, выздоровели 44 952. Умер 3 281 житель.

Ранее обязательная вакцинация для некоторых групп населения была введена в Мурманской, Нижегородской, Кемеровской, Тульской, Тверской, Ленинградской областях, а также в Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Москве и Петербурге.