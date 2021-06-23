Эксперт рассказала, как уйти в отпуск на целый год

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о том, как можно законно уйти в отпуск на целый год — правда, без сохранения заработной платы, сообщает РИА «Новости».

Годичный отпуск можно получить по уважительной причине на основании ст. 128 Трудового кодекса России — однако, что именно является «уважительной причиной», определяется работодателем.

«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года», — рассказала Иванова-Швец.

Для работников других категорий отпуск может быть дольше, по усмотрению работодателя. Однако, при этом, такой большой отпуск не только не оплачивается, но и не позволяет накапливать время для очередного отпуска.

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