Женщина из Нью-Йорка раздала 150 посылок из Amazon, которые пришли к ней по ошибке

Джиллиан Кэннан, жительница Нью-Йорка, раздала местным больницам 150 посылок из Amazon, которые пришли к ней по ошибке, сообщает CNN.

«Я думала, что мой деловой партнер заказал что-то для нашей студии, мы кое-что ждали по невыполненному заказу. Так что я открыла их, чтобы избавиться от коробок, и поняла, что это были кронштейны для масок», — рассказала Кэннан.

Ее деловой партнер отметил, что не заказывал эти посылки, а в Amazon не смогли прокомментировать, были ли эти 150 посылок отправлены по ошибке. Дело дошло до ситуации, когда курьеры Amazon привозили коробки с посылками каждый день и из-за них не было возможности попасть домой.

С разрешения компании и в качестве компенсации за неудобства, Кэннан раздала медицинские маски и кронштейны для них двум ближайшим больницам.

Ранее в Amazon произошел масштабный сбой.