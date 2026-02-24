Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мигрантов хотят обязать платить налог за членов семьи

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит новый проект о миграционной политике
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

В РФ предложили обязать трудовых мигрантов платить налог не только за себя, но и за членов семьи, которые находятся в России на их иждивении. С подобной инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте ГД.

Поправки предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Володин направил новый проект на рассмотрение в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Рассмотрим его в приоритетном порядке», — заявил председатель Госдумы.

На данный момент мигранты платят налог в виде фиксированного авансового платежа только за себя. Однако в будущем их хотят обязать вносить взносы и за членов семьи, которые тоже находятся в России, но не работают. Кроме того, срок пребывания мигранта и его семьи в России хотят привязать к сроку его трудовых отношений.

Также в РФ намерены ужесточить условия получения и сохранения разрешения на временное проживание иностранцев и вида на жительство. Законопроект предусматривает и аннулирование патента или разрешения на работу, если мигрант не предоставляет сведения о своих доходах или сумма его дохода ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По словам Володина, подобные меры, как ожидается, помогут контролировать доходы и легальность нахождения в России иностранных граждан и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру.

Ранее экономист оценил запрет мигрантам работать в торговле.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!