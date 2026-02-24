Мигрантов хотят обязать платить налог за членов семьи

В РФ предложили обязать трудовых мигрантов платить налог не только за себя, но и за членов семьи, которые находятся в России на их иждивении. С подобной инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте ГД.

Поправки предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Володин направил новый проект на рассмотрение в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Рассмотрим его в приоритетном порядке», — заявил председатель Госдумы.

На данный момент мигранты платят налог в виде фиксированного авансового платежа только за себя. Однако в будущем их хотят обязать вносить взносы и за членов семьи, которые тоже находятся в России, но не работают. Кроме того, срок пребывания мигранта и его семьи в России хотят привязать к сроку его трудовых отношений.

Также в РФ намерены ужесточить условия получения и сохранения разрешения на временное проживание иностранцев и вида на жительство. Законопроект предусматривает и аннулирование патента или разрешения на работу, если мигрант не предоставляет сведения о своих доходах или сумма его дохода ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По словам Володина, подобные меры, как ожидается, помогут контролировать доходы и легальность нахождения в России иностранных граждан и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру.

