Макрон сделал предупреждение в отношении российских танкеров

Макрон: продолжим принимать меры против судов, перевозящих нефть из России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что Европа продолжит ограничивать возможности танкеров, связанных с перевозкой российской нефти.

«Мы будем продолжать введение санкций и предпримем новые действия в отношении «теневого флота», — написал французский лидер.

Политик также подчеркнул, что при обсуждения урегулированию конфликта на Украине необходимо учитывать интересы стран Европы.

В конце января Макрон в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что будет вынужден отпустить задержанный французскими ВМС танкер Grinch, так как того требует национальное законодательство. Лидер республики также сообщил, что планирует внести поправки в законы Франции, чтобы «задержанные российские танкеры оставались арестованными во Франции».

В российском министерстве иностранных дел заявили, что у танкера, следовавшего перед задержанием из Мурманска, «отсутствует какая-либо связь с нашей страной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Франции раскрыли, когда освободят задержанный танкер «Гринч».