Мефедрон нашли в трусах у юноши в Иркутске

В Иркутске полицейские нашли у юноши 28 свертков с наркотиками

В Иркутске полицейские задержали 22-летнего местного жителя, у которого нашли более 26 граммов мефедрона, часть наркотиков он хранил в нижнем белье, а также успел сделать тайник в сугробе. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел в Октябрьском округе. Патрульные заметили молодого человека, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. При виде сотрудников он занервничал и признался, что при нем есть сверток с наркотиком для личного употребления.

При досмотре у него нашли еще 28 пакетиков с мефедроном — часть в сумке, часть в нижнем белье. Кинолог со служебной собакой обнаружили в сугробе рядом еще один тайник, устроенный задержанным. Общий вес изъятого превысил 26 граммов. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

До этого юношу с гашишем в трусах задержали на вокзале в Петербурге. Сотрудники полиции проверяли пассажиров и обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. При проведении личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пакет в вакуумной упаковке. Наркотическое средство он прятал в нижнем белье.

Ранее двух юных закладчиков с крупной партией наркотиков поймали в Волгограде.
 
