Песков ушел от ответа на вопрос о переговорах России и США по ядерным вооружениям

Песков не стал комментировать данные о переговорах РФ и США по ядерному оружию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах России и США в Женеве о контроле над ядерными вооружениями.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепартамента сообщило, что в Женеве представители США провели встречу с делегацией из РФ, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями.

«Мне пока нечего сказать по этому сюжету», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений.

