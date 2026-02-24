Размер шрифта
В Кремле прокомментировали расследование в отношении Павла Дурова

Песков: Кремль знает о расследовании ФСБ в отношении Дурова из-за Telegram
Maxim Shemetov/Reuters

Кремль знаком с публикациями о расследовании ФСБ в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы знакомы с публикациями, они были подготовлены по материалам ФСБ. Фиксируется большое количество нарушений и нежелание Telegram сотрудничать с властями, фиксировать контент, который может представлять опасность. На основе этого наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

В ночь на 24 февраля «Российская газета» заявила, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Как считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, Telegram в России в ближайшее время могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать. По его словам, эти ограничения долго откладывались из-за происхождения создателя мессенджера, но на фоне начатого расследования вероятность принятия решения, аналогичного Meta (признана в России экстремистской и запрещена), растет.

Ранее ФСБ заявила, что ВСУ используют Telegram против военных РФ.
 
