«Друзей не бросим»: в Госдуме пообещали принять чиновников из Ирана в случае удара США

Депутат Чепа заявил, что РФ примет чиновников из Ирана в случае удара США
Shutterstock

Если США решатся нанести крупномасштабный удар по Ирану, Россия будет готова принять иранских чиновников у себя, как Башара Асада и Виктора Януковича. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«У нас очень много в Иране партнеров, с кем мы общались, общаемся и готовы продолжить дальнейшее общение. И если по каким-то либо причинам эти наши друзья, компаньоны, товарищи захотят приехать в Москву, я думаю, у нас очень много найдется людей, компаний, различных структур, которые будут готовы принять. Мы всегда помним дружбу, помним отношение к нам, не забываем это, поэтому друзей мы не бросали и не бросаем и не будем бросать», — сказал он.

24 февраля CNN со ссылкой на источники сообщил, что КСИР станет одной из главных целей, если США решатся нанести крупномасштабный удар по Ирану.

До этого Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

Немецкое издание Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку утверждало, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято и может быть реализовано в начале следующей недели. По информации источника в Белом доме, на которого ссылается Кириаку, внутри американского правительства существует раскол. Сторонники военной операции — госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. Против удара выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Ранее в Иране предупредили, что Тегеран будет рассматривать даже ограниченный удар США как акт агрессии.
 
