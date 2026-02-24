Великобритания ввела новые санкции против России

Британия внесла в антироссийский список санкций 240 юрлиц, 7 физлиц и 50 судов

Великобритания внесла в новый антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физических лиц и 50 судов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В частности, в список попали акционерное общество «Росатом Энергетические Проекты» и генеральный директор компании Андрей Рождествин, а также российские банки «Фора-Банк», «Ак Барс банк», банк «Абсолют» и «Транскапиталбанк»

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейская комиссия (ЕК) работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций.

Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии нового пакета антироссийских санкций из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

