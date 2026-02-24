СК: причиной взрыва у вокзала в Москве стал самоподрыв

Причиной взрыва и гибели правоохранителей на площади Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв неизвестного мужчины. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следствие установило, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, «подошел мужчина и произвел самоподрыв».

В результате взрыва на месте скончались сотрудник ГАИ и злоумышленник, госпитализированы двое полицейских.

Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, и другие лица, причастные к этому.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот взрывных устройств. К расследованию дела подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства, добавила представитель СК.

Сообщается, что два сотрудника ДПС, получившие ранения, находятся в стабильно-тяжелом состоянии. У них множественные осколочные раны ног, рук и тела».

Ранее в Ленобласти обрушилось здание военной полиции.