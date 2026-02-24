Размер шрифта
В Кремле заявили, что Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Песков: интересы России в любом случае будут обеспечены
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что интересы России в ходе спецоперации «в любом случае будут обеспечены».

На вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают четыре года специальной военной операции на Украине, Песков отметил, что Россия спустя четыре года сохраняет открытость для достижения целей СВО политико-дипломатическим путем.

«Работа продолжается, но в любом случае интересы России будут обеспечены», — добавил пресс-секретарь российского президента.

18 февраля газета The New York Times со ссылкой на западную разведку и военное сообщество писала, что президент Владимир Путин уверен в победе на Украине, и Россия готова потратить от 18 месяцев до двух лет на полное вытеснение ВСУ с территории Донбасса.

Издание утверждает, что президент России убежден, что даже если на вытеснение ВСУ с Донбасса потребуется указанное время, действия ВС РФ в рамках СВО «обеспечивают ему все больше рычагов влияния».

В России неоднократно заявляли, что готовы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при условии соблюдения законных требований Москвы в том числе по гарантиям безопасности. В частности, Путин, Песков и глава МИД Сергей Лавров на разных площадках подчеркивали, что для долгосрочного урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины.

Ранее военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках завершения СВО.
 
