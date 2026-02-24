Глава Башкирии прокомментировал задержание министра культуры республики

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал уголовное дело в отношении министра культуры Амины Шафиковой, обвиняемой в растрате в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Хабиров на совещании в Доме правительства дал оценку произошедшему, отметив, что этот инцидент стал «достаточно тяжелым эпизодом» для региональной власти. Глава Башкирии отметил, что считает Шафикову «порядочным человеком и очень эффективным министром». По его словам, на время ее работы пришелся расцвет республиканской культуры.

Комментируя решение Басманного суда Москвы отправить Шафикову в СИЗО до 17 апреля, Хабиров отметил, что не очень понимает, зачем такие строгие меры принимаются в отношении женщины. Он обратил внимание на то, что арестованная министр культуры является матерью с несовершеннолетним ребенком.

«В виде меры пресечения арест выбирать? — Не понимаю, отказываюсь понимать, как это работает», — сказал Хабиров.

О задержании Шафиковой стало известно 18 февраля.

По информации «Ъ-Уфа», уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По предварительной информации СМИ, чиновнице вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) из-за госзакупок подведомственных учреждений.

Ранее в Мурманской области завели дело против экс-министра энергетики и ЖКХ Кобытева.